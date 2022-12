Hydro Technology Motors in Krefeld entwickelt Mobilitätslösungen Henkelhausen kooperiert mit Startup für Wasserstoffantriebe

Er habe bei der Teilnahme an der neuen digitalen Event-Reihe des H2UB, dem ersten Wasserstoff-Hub für Startups, Unternehmen und der Forschung in Europa, von HTM erfahren. Es sei deren Konzept des wasserstoffbetriebenen Kleinwagens vorgestellt worden. „Ich fand das erst einmal ein spannendes Thema, denn auch in unserer Branche rückt die Suche nach alternativen Antriebslösungen immer mehr in den Fokus“, erklärte Kellersohn in einem Interview im Firmen-Magazin.