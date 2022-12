Straßenverkehr in Krefeld  Wie Krefelds Radwegenetz umgebaut werden soll

Herbertzstraße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Oberdießemer Straße: Markierung von Fahrrad-Piktogrammen, in Abschnitten Markierung von Schutzstreifen (beidseitig); Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Neue Ritterstraße: Demarkierung Bestand und Markierung von Radfahrstreifen.

Siemensstraße: Markierung von Schutzstreifen (beidseitig); Entfall ruhender Kfz-Verkehr

Johannesstraße: Aufhebung der Benutzungspflicht und Geschwindigkeitsreduzierung.

Seyffardtstraße: Aufhebung der Benutzungspflicht und Geschwindigkeitsreduzierung.

Obergath: Sanierung der Oberfläche (Asphaltierung).

Gladbacher Straße: Markierung oder Neumarkierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr / Fahrspur, in Abschnitten Entfall einer Fahrspur, in anderen Abschnitten Einseitiger Umbau und Wegfall ruhender Kfz-Verkehr / Neumarkierung der Radfahrstreifen.

Heideckstraße + Nauenweg: Markierung von Schutzstreifen (beidseitig).

Ispelsstraße, Tannenstraße, Roßstraße: Markierung von Schutzstreifen (beidseitig); Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Alte Gladbacher Straße: Markierung von Schutzstreifen (beidseitig); Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Deutscher Ring: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr / Fahrspur.

Ritterstraße: Aufhebung der Benutzungspflicht und Markierung von Schutzstreifen (beidseitig), in Abschnitten Neumarkierung der Radfahrstreifen.

Voltastraße: Neumarkierung der Radfahrstreifen, in Abschnitten Markierung von Radfahrstreifen; Entfall einer Fahrspur.

Philadelphiastraße: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall einer Fahrspur, in Abschnitten Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Hansastraße: Aufhebung der Benutzungspflicht und Geschwindigkeitsreduzierung.

Ostwall: Markierung von Radfahrstreifen (Breite min. 1,85 m), in Abschnitten Entfall einer Fahrspur, in Abschnitten Anpassung der Radverkehrsführung im Knotenpunkt.

Am Hauptbahnhof: Markierung von Radfahrstreifen (Breite min. 1,85 m), in Abschnitten Neuordnung des Straßenraums und Einrichtung von richtlinienkonformen Gehwegen (2,50 m) und Radfahrstreifen; Entfall oder Wegfall ruhender Verkehr.

Breite Straße: Markierung von Schutzstreifen, in Abschnitten Einrichtung einer Fahrradstraße.

Gerberstraße + Königstraße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Schwertstraße: Markierung von Schutzstreifen / Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr, in Abschnitten Einrichtung einer Fahrradstraße.

Albrechtplatz: Markierung von Schutzstreifen / Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Dießemer + Oberdießemer Straße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Hardenbergstraße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Dießemer Bruch: Markierung von Schutzstreifen.

Sprödentalstraße: Geschwindigkeitsreduzierung / Integration in Tempo 30-Zone.

Rott: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Bismarckplatz: Markierung von Schutzstreifen.

Friedrich-Ebert-Straße: Sanierung der Fahrbahndecke und Markierung von Schutzstreifen.

Grenzstraße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Rosenweg: Sanierung der Wegedecke, in Abschnitten Verbreiterung des Weges auf 2,50 m.

Rheinstraße: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Uerdinger Straße: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr und in Abschnitten punktueller Rückbau von Grünbeeten / Baumstandorten (einseitig).

Westwall: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr.

Südwall: Markierung von Radfahrstreifen; Entfall ruhender Kfz-Verkehr, in Abschnitten Neumarkierung der Radfahrstreifen.

Liesentorweg: Sanierung der Fahrbahndecke.

Flünnertzdyk: Aufhebung der Benutzungspflicht.

Traarer Straße: Neuordnung des Straßenraums und Einrichtung von richtlinienkonformen Gehwegen (2,50 m) und Radwegen (2,30 m); Entfall ruhender Verkehr.

Zur Vreed + Prumeallee: Einrichtung eines gemeinsamen Geh- und Radweges im Zweirichtungsverkehr.

Engerstraße: Einrichtung einer Fahrradstraße.

Oberschlesienstraße: Verbreiterung auf 3,30 m (vgl. Qualitätskriterien) (Bund).