Spenden aus Meerbusch Dank aus der Ukraine für die Hilfe

(ak) „Wir drücken Ihnen unseren aufrichtigen Dank aus, dass Sie dem ukrainischen Volk helfen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Frieden und Wohlstand. Möge Gott Ihnen für Ihre Freundlichkeit danken.“ Mit diesen Worten bedankte sich jetzt Denis Rimpo aus Neuss im Namen aller Ukrainer, denen durch einen Hilfstransport aus Büderich unbürokratisch geholfen werden konnte. Dahinter steht Thomas Frohriep, Systemadministrator bei Bos Food an der Grünstraße. Er organisierte – mit Unterstützung des Firmenchefs Ralf Bos und zahlreicher Mitstreiter – eine ungewöhnliche Spendenaktion. Mit den Spenden zahlreicher Firmen und Kunden wurden in den letzten Wochen fünf 40-Tonner befüllt und jetzt in die Ukraine gebracht. An Bord waren 600 Einheiten Cupnudeln, 5000 Liter Milch, 4,5 Tonnen Mehl, 15 Tonnen Kartoffeln, sechs Tonnen Karotten, Fertiggerichte, Babynahrung, zwei Paletten Schokolade, aber auch Decken, Schlafsäcke, Windeln und Verbandsmaterial. Dafür bedankte sich jetzt Denis Rimpo bei Ralf Bos und überreichte ihm eine kleine Urkunde. „Wir sammeln übrigens weiter“, so Thomas Frohriep. „Wir fahren im Januar und dann wieder vor Ostern noch einmal mit den Spenden in die Ukraine.“