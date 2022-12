Nur fünf alte Windkraftanlagen auf Krefelder Stadtgebiet Stadtgebiet ist eine Wüste für Windräder

Neben dem Areal an der Geismühle waren vier Gebiete um Hüls-Orbroich, drei zwischen A 57 und Elfrather See und ein Standort am Fischelner Bruch nahe Grundend als Standorte für Windräder vorgesehen. Zu dem Zeitpunkt sah das Planungsrecht für Krefeld ein einziges Areal auf der so genannten Kempener Platte vor. „Wir tun gut daran, solche Konzentrationsflächen auszuweisen“, sagte der damalige Planungsdezernent Martin Linne. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Die Bezirksregierung verweigerte seinerzeit seine Zustimmung aus unterschiedlichen Gründen zu allen zehn Standorten.