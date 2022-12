Notdienste und Öffnungszeiten von Museen und Co. in Krefeld Was – Wo – Wann zum Jahreswechsel

Städtische Bäder Das Stadtbad in Fischeln und das Bad in Uerdingen sind bis einschließlich 9. Januar geschlossen. Das Badezentrum in Bockum ist am Samstag, 31. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Neujahr ist das Bad geschlossen. Am Montag, 2. Januar, öffnet das Badezentrum von 8 bis 12 Uhr.