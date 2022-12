Hilfe für Ukraine Achter Hilfstransport für Kanew

Acht Hilfstransporte haben die Mitglieder des Viersener Vereins „Freunde von Kanew“ in diesem Jahr auf die Reise in die Ukraine geschickt. Der letzte des Jahres 2022 ist am Dienstag dort unbeschadet angekommen, wie der Vereinsvorsitzende Paul Schrömbges jetzt berichtete. An Bord waren auch Winterkleidung und Konserven, die Schüler des Albertus-Magnus-Gymnasiums neben Geldspenden gesammelt hatten.