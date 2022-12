Erfolgreiche Hilfe für Menschen im Kriegsgebiet Spenden von Diebels-Aktion sind in der Ukraine

Es liegen turbulente Wochen hinter dem Ehepaar Weynert aus Kapellen. Martin Weynert arbeitet bei der Brauerei Diebels in Issum. Dort fand vor Mitte Dezember eine große Sammelaktion für die Ukraine statt. Von morgens bis abends kamen Menschen, Lebensmittel, warme Decken, Kleidung, Tiernahrung und Gehhilfen bei der Brauerrei an, gespendet für die Menschen in der Ukraine. „Das war eine Riesenaktion. Der Wahnsinn“, sagt Martin Weynert, wenn er daran zurückdenkt. Gemeinsam mit einem Bekannten wollte er sich hinter das Steuer eines 40-Tonners setzen und die gespendeten Sachen an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Kurzfristig und überraschend gab es das Angebot, dass es zwei ukrainische Lkw gibt, die die Waren auf dem Weg mitnehmen konnten. „Das haben wir sehr gerne angenommen“, sagt Weynert. Nicht nur, weil der Transport dadurch günstiger wurde, sondern weil in Polen auch rund 60 bis 70 Zentimeter hoher Schnee liegt, so der Kapellener.