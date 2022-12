IHK in Krefeld zieht zum Jahreswechsel Bilanz Gasversorgung für Firmen bleibt angespannt

Die Wirtschaft in Krefeld habe zwar ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, die Energiekrise sei aber eine ständige Belastung für die Betriebe und schade der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland insgesamt, so die Bilanz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein für 2022. „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Energiemarkt haben das Jahr 2022 der Krefelder Unternehmen geprägt“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz zum Jahreswechsel. Trotz aller Herausforderungen blickt Steinmetz zuversichtlich auf das kommende Jahr: „Angesichts der schlechten Stimmung in der Wirtschaft ist zwar von einer Rezession in der Region auszugehen. Ich hoffe aber, dass die angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung so umgesetzt werden, dass die Betriebe spürbar entlastet werden und die Rezession nicht allzu lange und schwerwiegend ausfällt.“