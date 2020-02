65.000 angeschlossene Mitglieder : SSB-Vorsitzender Hofmann feiert 80. Geburtstag

Krefeld 2011 erfolgte die Wahl von Dieter Hofmann zum Vorsitzenden des Stadtsportbundes Krefeld als Nachfolger von Otto Pütz.

(RP) Krefelds Stadtsportbund-Vorsitzender Dieter Hofmann ist 80 Jahre alt geworden. Und die Gratulantenschar ist groß: 205 Vereine mit insgesamt 65.000 angeschlossenen Mitgliedern freuten sich mit dem Jubilar über den runden Geburtstag. Dieter Hofmann hat sich durch herausragendes bürgerschaftliches, sportliches und ehrenamtliches Engagement im Bereich Sport in der Seidenstadt und darüber hinaus verdient gemacht. Zunächst begann der gebürtige Uerdinger 1958 seine sportliche Laufbahn als Fußballer beim damaligen FC Bayer Uerdingen und ist seit dieser Zeit Mitglied in den Nachfolgevereinen Bayer 05 Uerdingen und KFC Uerdingen.

Von 1968 bis 2017 zog es ihn zur Leichtathletik und zum Triathlonsport, wo er zahlreiche Erfolge erzielte. Während dieser Zeit lief er 18 Marathonläufe und hat bis heute das Deutsche Sportabzeichen 50 Mal in Folge abgelegt. Auch nahm er am „Ironman“ auf Hawaii in seiner Altersklasse teil und wurde dort Zehnter in seiner Altersklasse.