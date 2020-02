25 verschiedene Ausbildungsberufe : Zum Girls-und-Boys-Day: 100 Plätze bei der Verwaltung

Krefeld Teilnehmerzahl verdoppelt: Die Anmeldung zur Berufsorientierungstag am Donnerstag, 26. März, möglich.

Der Girls-und-Boys-Day findet bei der Stadtverwaltung Krefeld am Donnerstag, 26. März, im neuen Verwaltungsgebäude an der St.-Töniser-Straße 60 statt. „An diesem Praxistag können Mädchen die eher männlich besetzten Berufsbilder kennenlernen, während die Jungs sich beispielsweise die Erzieherberufe näher anschauen dürfen“, so die Verwaltung.

Der zentrale Anlaufpunkt war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Deshalb hat die Stadtverwaltung Krefeld die Teilnehmerzahlen dieses Jahr auf 100 Jungs und Mädels verdoppelt. So sollen besonders viele Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse sich einen guten Überblick über die Möglichkeiten für ihre berufliche Zukunft verschaffen können. Bei der Stadt Krefeld haben sie die Chance, nicht nur einen, sondern 25 verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studienmöglichkeiten an einem Tag kennenzulernen.

Sie erleben dabei mögliche Ausbildungen und Studienfächer abseits von Geschlechterklischees. Die Stadt Krefeld bietet ihnen einen authentischen Einblick in die vielfältige Arbeit der Verwaltung. Aktuelle Azubis stehen an diesem Tag gerne mit Rat und Tat zur Seite. Anmelden können sich junge Menschen dazu ab sofort gerne unter www.krefeld.de/praktika. Ansprechpartnerin im Ausbildungsteam der Stadt Krefeld ist Lucia Dohmen, erreichbar unter Telefon 02151 36601323 oder per E-Mail an lucia.dohmen@krefeld.de.