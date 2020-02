Für die Karnevalstage gut aufgestellt : CDU will Angsträume in der Stadt beseitigen

Das Sicherheitsgefühl auf dem Theaterplatz ist schon tagsüber gering. Foto: Thomas lammertz

Krefeld Nach Aussage der Polizei sind 2019 insgesamt 33 Fälle von sexueller Belästigung in der Seidenstadt bekannt geworden. Bei 15 dieser Delikte war der Tatort auf öffentlichen Straßen oder Plätzen. 22 Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Dunkle Parks und Straßen oder nachts ein menschenleerer Theaterplatz: Gerade in vermeintlichen Angsträumen fühlen sich viele Frauen häufig unsicher. In diesem Punkt will die CDU jetzt aktiv werden. „Wir wollen erreichen, dass Maßnahmen zur Erhöhung des individuellen Sicherheitsempfindens von Frauen in Krefeld umgesetzt werden“, sagt Ratsherr Walter Fasbender, Sprecher seiner Fraktion im Ausschuss für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit. Dort wollen die Christdemokraten am 13. Februar einen entsprechenden Antrag einbringen.

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat im öffentlichen Raum in Krefeld zu werden, ist statistisch gesehen relativ gering. Nach Aussage der Polizei sind im Jahr 2019 insgesamt 33 Fälle (2018: 38) von sexueller Belästigung in der Seidenstadt bekannt geworden. Bei 15 dieser Delikte war der Tatort auf öffentlichen Straßen oder Plätzen. Die Aufklärungsquote betrug im vergangenen Jahr 66 Prozent. Zwei der insgesamt 35 Opfer waren Kinder, zehn waren Jugendliche. In einem Fall war das Opfer ein Mann. 22 Tatverdächtige konnten ermittelt werden, darunter 18 Erwachsene, drei Jugendliche sowie eine Person unter 14 Jahren. „Über allem steht natürlich, dass die Polizei Krefeld jedem Hinweis nachgeht. Unsere Beamten der Leitstelle sind sensibilisiert und nehmen jeden Anruf ernst. Betroffene sollen auf jeden Fall anrufen“, so Polizeisprecherin Karin Kretzer. „Für die bevorstehenden Karnevalstage sind wir auch gut aufgestellt mit vielen Einsatzkräften und speziell für den Opferschutz geschulten Beamtinnen und Beamten.“

Info Tatorte sexueller Belästigung Tatorte sexueller Belästigung: Schule: 1 Geschäfte: 3 Alten-/Pflegeheim: 2 Krankenhaus: 2 Busse und Bahnen: 3 Wohnhäuser: 6 gastronomischer Betrieb: 1 sonstige (u.a. Straße/Wege/Plätze): 15

Trotzdem fühlen sich viele Frauen gerade in vermeintlichen Angsträumen wie Unterführungen, Parkhäusern oder auf einer dunklen Straße häufig unsicher. Hier setzt die CDU mit ihrem Antrag an. „Wir erwarten, dass die Stadtverwaltung einen Sachstandsbericht erstellt, welche Maßnahmen seitens der Stadt und der Tochterunternehmen durchgeführt wurden, die das individuelle Sicherheitsempfinden von Frauen in der Innenstadt in den Abend- und Nachtstunden zu erhöhen“, ergänzt Fasbender. „Hierbei geht es um mehr Sicherheitspersonal, Kameras in den Bahnen und/oder städtischen Gebäuden.“

In einem zweiten Schritt spricht sich die CDU für die Erarbeitung eines Konzeptes aus, welches das individuelle Sicherheitsempfinden der Frauen durch geeignete Schutzmaßnahmen erhöht. Folgende Eckpunkte sollen behandelt werden:

o Vermeidung von dunklen Ecken (Beleuchtungskonzept)

o Untersuchung öffentlicher Räume und dem daraus resultierenden Raumempfinden hinsichtlich der Vermeidung von Angsträumen

o Videoüberwachung

o Aufstellen von Notrufsäulen inklusive Beschilderung

o Erweiterung der Öffnungszeiten einzelner öffentlicher Gebäude

o Ansprechpartner in Parkhäusern

o Einführung von speziellen Streifendiensten des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Blick auf Verbindungsachsen von wichtigen Punkten in der City.

Zusammen mit Akteuren in der Innenstadt sollen im Rahmen des runden Tisches zur „Sicherheit in der Innenstadt“ erste Ideen entwickelt werden. „Wir denken hier an bessere Hilfestellung in Geschäften oder Restaurants bei Notfall- oder Angstsituationen“, so Fasbender. Eine weitere Idee: Die Schaffung spezieller Angebote mit sichtbaren Ansprechpartnern für Frauen bei Abendveranstaltungen in der Innenstadt oder den Stadtteilen zur Erhöhung der Sicherheit.