Große Feier zum runden Geburtstag : Krefelder Kita Hexenkessel wird 50

Krefeld Seit nunmehr 50 Jahren besteht die Elterninitiative Hexenkessel an der Zwingenbergstraße. Die Kita-Leitung haben Bettina Lienau und Lena Schellhaas.

Die Kita ist unter Telefon 02151 623 2910 oder per E-Mail an kita@hexenkessel-kr.de

Die Elterninitiative Hexenkessel e.V. liegt an der Zwingenbergstraße 104 in Verberg. Sie ist Mitglied im Paritätischen.

1971 wurde die Kita Hexenkessel unter dem Dachverband des DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) von fünf Elternpaaren an der Philadelphiastraße gegründet. Diese Eltern suchten damals nicht nur einen Betreuungsplatz für ihre Kleinen, sondern einen besonderen Ort der Geborgenheit, des gemeinsamen Mitwirkens zur Unterstützung einer liebevollen, aber auch selbstbestimmten Kindheit. Daher trug die Kita damals den Namen “Verein zur Förderung einer freien Kindesentwicklung“. Zehn Jahre später erfolgte der Umzug nach Verberg in Stadtwaldnähe. Hier konnte die alte Schule als neue Räumlichkeit von der Stadt angemietet werden. Dort gibt es viel Platz zum Toben. Die Kindertagesstätte bekam entsprechend den Namen „Hexenkessel“.

Laut ertönte ein freudiger Dankesbeifall, bevor alle Kinder zusammen mit dem Oberbürgermeister 50 Luftballons in den Himmel steigen ließen. Damit wurde an alle ehemaligen Hexenkessler, aber auch Mitarbeitern in Institutionen, die pandemiebedingt leider nicht eingeladen werden konnten, gedacht. Schnell waren alle Ballons verteilt, dann wurde bis 50 gezählt und Frank Meyer gab den Startschuss. Das bunte Treiben in der Luft zu beobachten und anschließend die Geburtstagstorte mit dem Oberbürgermeister anzuschneiden und zu vernaschen, war für alle eine schöne Überleitung zu einer anschließenden gemütlichen Jubiläumsfeier im kleinen Kreis.