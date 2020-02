Karneval in Krefeld : Grönländer Narren bringen Stadtwaldhaus zum Kochen

Krefeld Die KG Grün-Weiß Grönland hat für ihre Große Sitzung ein tolles Programm zusammen gestellt, das beim Publikum für Begeisterung sorgte.

Für Lach-Attacken sorgte „Et Röschen von de Hardt“ alias Anna Bodewein aus Mönchengladbach, die auf der Bühne erst einmal einen Ständer suchte: „Für mein Mikro natürlich!“ Sie erklärte, dass sie mit Anton verheiratet sei. Und zwar schon lange. Zur Hochzeit habe sich das Paar einst ein Wasserbett angeschafft. „Damals nannten wir es ‚Die Woge der Erotik‘, heute heißt es ‚Das Tote Meer‘“, erläuterte Et Röschen. Über die Jahre habe sich ihre Figur verändert. So sei sie kürzlich in einem Kaufhaus auf der Suche nach einem „Bikini, der Problemzonen bedeckt“ gewesen. Woraufhin die Verkäuferin erwiderte: „Schlafsäcke gibt es im dritten Stock.“ Mit der Diät klappe es nicht so richtig. So dürfe sie ja eigentlich abends nichts mehr essen. Doch wenn das stimme, frage sie sich, warum es dann Licht im Kühlschrank gebe. Für ihre amüsante Büttenrede gab es herzlichen Beifall und ein dreifaches Grönland-Helau.