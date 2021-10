Freiwilliges Soziales Jahr in Krefeld : Als FSJler am Krefelder Theater

Sie lernen den Theaterbetrieb von innen kennen: (v.l.) Emily Keusemann, Esteban Rio de Heus, Celina Debeur und Svenja Sachsenhausen. Foto: Emily Keusemann

Krefeld Sie kümmern sich um die Requisiten und die Übertitel für die Opern, sie fotografieren und sind bei den Proben dabei: Vier junge Leute arbeiten beim Freiwilligen Sozialen Jahr hinter den Kulissen des Stadttheaters mit.

(ped) Für Celina Debeur war klar: Das ist ihre Chance. Als die 19-Jährige von der Möglichkeit erfuhr, ein Freiwillige Soziales Jahr (FSJ) am Theater zu absolvieren, zögerte sie nicht, sich zu bewerben. Die Zusage kam, und die Aachenerin zog eigens nach Krefeld. Sie ist eine von Vieren, die ihr FSJ am Gemeinschaftstheater machen.

Seit einigen Jahren bietet das Theater ein „FSJ Kultur“ an, das bedeutet, es gibt in jeder Spielzeit jungen Freiwilligen die Chance, in den Bereichen Theaterpädagogik, Fotografie, Dramaturgie und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hinter die Kulissen zu schauen. In dieser Spielzeit sind es neben Celina Debeur, auch Esteban Rio de Heus, Emily Keusemann und Svenja Sachsenhausen.

Celina Debeur absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Schauspieldramaturgie. Studieren während Corona kam für sie nicht in Frage. Das FSJ ist eine willkommene Alternative für sie - und zugleich Chance auf eine Orientierungsmöglichkeit. Celina ist bei fremdsprachigen Inszenierungen für die deutschen Übertitel verantwortlich und sorgt dafür, dass alle Requisiten bereitstehen.

Der 19-jährige Esteban Rio de Heus arbeitet im Bereich Theaterpädagogik. Besonders interessiert ihn die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Musikern und Schauspielern. Mit seinem FSJ möchte Esteban das Theater von einer anderen Seite kennenlernen und Erfahrungen sammeln. Er ist unter anderem für die Gestaltung der Broschüren und Newsletter der Theaterpädagogik mitverantwortlich und schaut bei den Proben zu.

Im Bereich Fotografie macht Emily Keusemann (18) ihr FSJ. Auch sie möchte das Jahr als Orientierungszeit nutzen. Da sie sich sicher ist, dass sie später in den kreativen Bereich gehen möchte und ein großes Interesse an Fotografie hat, sieht sie das Jahr am Theater als eine ideale Möglichkeit, um herauszufinden, wie es für sie weitergeht. Zu ihren Aufgaben gehören das Filmen und Fotografieren der Generalproben und das Aufhängen von Bildern und Postern. Darüber hinaus bekommt sie verschiedene Fotografie-Aufgaben, um ihre Fähigkeiten zu erweitern.

Svenja Sachsenhausen ist in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Da die 19-Jährige später vielleicht Journalismus studieren möchte, erscheint ihr das Jahr als eine gute Chance, um einen Einblick in diese Welt zu bekommen und zu sehen, wie es hinter den Kulissen abläuft. Sie ist unter anderem für den täglichen Pressespiegel, die Pressewände in den Foyers beider Theaterstandorte, die Organisation der Stück-Flyer zu den Aufführungen und Premierenankündigungen verantwortlich. Zudem betreut sie bei den Premieren die Pressevertreter.