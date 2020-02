Polizei sucht Zeugen : Schlägerei am Dießemer Bruch - 26-Jähriger verletzt

Krefeld Am frühen Sonntagmorgen ist ein 26 Jahre alter Mann von sechs Männern auf der Dießemer Straße zusammengeschlagen worden. Dabei erlitt der Krefelder leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen versorgt.

Nach Polizeiangaben ging der 26-Jährige gegen 5:30 Uhr auf der Dießemer Straße in Richtung Bahnstraße, als er mit einer sechsköpfigen Männergruppe in Streit geriet. Zunächst beleidigten sie sich gegenseitig, dann schlugen und traten die Männer auf den Krefelder ein. Laut Zeugenangaben seien die Männer danach in zwei Taxen davon gefahren. Ein Zeuge merkte sich die Kennzeichen und verständigte Polizei und Rettungswagen. Eines des Taxen hielt an der Tannenstraße, Ecke Lewerentzstraße, das andere hielt am Hauptbahnhof. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden, gab die Polizei an. Einer der Schläger war etwa 30 Jahre alt, mit lichtem Haar, weißem Hemd und schwarzer Jacke.