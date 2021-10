NRW-Kunstpreis für Krefelder Künstler : Uwe Esser ist City Artist 2021

Krefeld Er macht Malerei räumlich erlebbar: Der Krefelder Künstler ist jetzt von einer Fachjury prämiert worden. Das Stipendium ist mit 5000 Euro dotiert. Es ist nicht Essers erste Auszeichnung.

Uwe Esser ist 1960 geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Krefeld . Er liebt das Überraschende in der Kunst. Mit neuen Farbstoffen experimentiert er, um zu sehen, wie sie sich im Malprozess verhalten. Er schichtet bis zu 20 oder 25 Lagen übereinander, um Tiefenräume und die für ihn typischen unscharfen Flächen zu erzielen, in denen das Auge auf Spurensuche gehen soll. Esser reduziert, verzerrt, spiegelt, bis er jenen schmalen Grat zwischen „Erkennbarkeit und Ungegenständlichkeit“ erreicht.

Esser hat an der Universität Düsseldorf studiert, ist an der Folkwangschule in Essen bei den Professoren Knubel und Lakner sowie an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Schiff ausgebildet. Der diesjährige Preis ist für den Krefelder einer in einer Reihe: 1995 bekam er den Preis der Darmstädter Sezession, 2014 das Künstlerstipendium für das Künstlerhaus Edenkoben, 2016 und 2018 war er mit einem Stipendium der Kunststiftung NRW in Istanbul.