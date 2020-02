Landgericht : Ex-Freundin sollte verschleppt werden

Krefeld Der 46-jährige Angeklagte wurde durch eine Zeugenaussage vor dem Landgericht schwer belastet.

(BL) In der Berufungsverhandlung gegen einen 46-Jährigen, der seine Ex-Freundin geschlagen und eingesperrt haben soll, wird die Beweisaufnahme fortgesetzt. Weitere Zeugen wurden vernommen. Verzögert hatte sich die Beweisaufnahme unter anderem, weil der Angeklagte wegen organisatorischer Probleme am vorletzten Tag nicht aus der Haft vorgeführt werden konnte. Außerdem kann das Gericht einen Arzt nicht erreichen, der aussagen soll. Jetzt belastete ein Zeuge den Angeklagten. Er gab an, dass der 46-Jährige ihn vor einigen Jahren damit beauftragte, seine Ex-Freundin - die jetzige Nebenklägerin - ins Ausland zu verschleppen. Damit habe er verhindern wollen, dass diese gegen ihn wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung aussagt. Der 57-jährige Berufskraftfahrer gab an, er habe den Angeklagten zuvor nicht gekannt. Der habe ihn an einem Abend auf dem Straßenstrich angesprochen und gesagt, ein gemeinsamer Bekannter habe ihn geschickt. Der 57-Jährige habe darauf die Frau ausfindig gemacht und sei zur Polizei gegangen, anstatt sie zu verschleppen. Auch der Stiefvater des Angeklagten sagte aus. Er machte Angaben zum Werdegang seines Stiefsohnes. Der habe eine Lehre abgebrochen und dann als ungelernter Mitarbeiter in einem Unternehmen und bei Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Er wisse weder von Alkohol- noch von Drogenkonsum. Der Angeklagte habe in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld gelebt, das seiner Mutter gehöre.