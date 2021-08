Starkregen und Flutkatastrophen : SPD und Grüne für klimaneutrale Stadt

Krefeld Grünen- Fraktionsvorsitzender Thorsten Hansen befürchtet, dass die bestehenden Katastrophenschutzpläne jedenfalls nicht in allen Punkten den neuen Herausforderungen gerecht würden.

Unter dem Eindruck der jüngsten Flutkatastrophen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wollen sich die Fraktionen von SPD und Grünen in der kommenden Ratssitzung mit der Frage auseinandersetzen, ob die Stadt Krefeld für vergleichbare Notlagen gewappnet ist. „Immerhin sind auch hier Keller vollgelaufen und Straßen überflutet worden“, stellt Sabine Fochler (SPD) fest. „Zum Glück ist es in Krefeld bei Sachschäden geblieben. Für die Betroffenen ist dies jedoch schlimm genug.“

„Spätestens jetzt wird niemand mehr ernsthaft bezweifeln können, dass derartige Vorkommnisse infolge von Extremwetterlagen nicht länger als Jahrhundertereignis bewertet werden können, sondern künftig sehr viel häufiger auftreten werden“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Thorsten Hansen. Insofern sei zu befürchten, dass die bestehenden Katastrophenschutzpläne auch in den Kommunen jedenfalls nicht in allen Punkten den neuen Herausforderungen gerecht würden. Aufschluss darüber erwarten Grüne und SPD nun von einem Sachstandsbericht der Verwaltung, in dem insbesondere herausgearbeitet werden soll, in welchen Bereichen eine Überarbeitung der bestehenden Pläne notwendig wird oder zumindest ratsam erscheint.