Forderung von Politikern in Krefeld : Kein Durchgangsverkehr rund ums Behnisch-Haus

Besonders in den Abendstunden ist der Platz rund ums Behnisch-Haus attraktiv – besonders, wenn er so schön wie bei dieser Aktion beleuchtet ist (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In den Sommermonaten trifft man sich in Krefeld rund ums Behnisch-Haus. Dort kann man nett im Freien sitzen, Bands lauschen oder gemütlich shoppen. Was stört, sind durchfahrende Autos.

In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich die Fraktionen von SPD, Grüne und Linke für eine Verkehrberuhigung rund um das Behnisch-Haus zwischen Peters- und Markstraße aus. Stein des Anstoßes sind besonders in den Abendstunden durchfahrende Autos. Dabei sei dieses Areal, so die Antragsteller, ein beliebter Anlaufpunkt in der Krefelder Innenstadt und biete gerade in den Sommermonaten mit Außengastronomie und Konzerten attraktive Freizeit- und Kulturangebote.