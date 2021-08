Bewerbungsfrist geht bis zum 17. September : AOK-Gesundheitspreis für Krefeld

Krefeld Der Preis soll Einrichtungen auszeichnen, die die Gesundheit von professionell Pflegenden fördern. Für die besten Konzepte gibt es Prämien bis zu 5000 Euro. Eine Jury zeichnet die drei Bestplatzierten aus.

Die AOK Rheinland/Hamburg vergibt einen neuen Gesundheitspreis für Pflegeeinrichtungen in Krefeld. Der Preis soll gezielt Einrichtungen auszeichnen, die die Gesundheit von professionell Pflegenden fördern. Sei es mit intelligenten Schichtplänen, durch gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder weil Führungskräfte ihre Mitarbeiter unterstützen. „Denn nur mit gesunden Mitarbeitern lassen sich die vielfältigen Herausforderungen in der Pflege bewältigen“, so Marion Schröder, die zuständige Regionaldirektorin Niederrhein.