Gewinnsprung für Stahlkonzern : Outokumpu in Krefeld zahlt Löhne mit Verspätung

Krefeld Der Stahlkonzern Outokumpu machte im ersten Halbjahr einen Riesengewinnsprung. Die Konzernleitung ist mit der Entwicklung zufrieden. Von guter Stimmung ist in Krefeld dennoch wenig zu spüren. Pannen und neue Pläne verunsichern Teile der Belegschaft.

Für einige war es ein Schock. Die Lohnzahlung ihres Arbeitgebers Outokumpu Nirosta mit Werk an der Oberschlesienstraße in Krefeld ging nicht wie gewohnt auf dem Konto ein. Die Verzögerung bot Anlass zu wildesten Gerüchten. Bezeichnend für ein angespanntes Arbeitsklima, das seit Jahren immer wieder neuen Zündstoff erhält. Der finnische Stahlkonzern hat Stellen abgebaut, Leistungen gestrichen und Misstrauen gegenüber der Belegschaft signalisiert. Hinzu kommen immer wieder Auseinandersetzungen vor dem Arbeitsgericht. Sei es über die Korrektheit der Betriebsratswahl, über Abmahnungen oder über Bonus-Zahlungen, die nur an Gewerkschaftsmitglieder gegangen waren. Nun sind es die verzögerte Lohnzahlung und die Nachricht vom Schließen der Werkskantine, die dünne Mitarbeiternerven zusätzlich strapazieren.

Outokumpu freute sich über die Verlängerung der Schutzmaßnahmen der EU vor Dumpingpreisen aus Fernost um weitere drei Jahre bis Juni 2024. Darüber hinaus habe die EU vorläufige Antidumpingzölle auf kaltgewalzten Edelstahl aus Indonesien und Indien verhängt. Diese regulatorischen Maßnahmen seien wichtige Schritte, um in Europa gleiche Wettbewerbsbedingungen für nachhaltigen Edelstahl zu gewährleisten. Im Capital Markets Update im Mai habe Outokumpu eine ganzheitliche, ambitioniertere Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht, die zum Nachhaltigkeitsmaßstab für die Edelstahlindustrie werden solle. „Wir haben uns dem Klimaziel von 1,5 Grad Celsius mit einer geschätzten Reduzierung der Treibhausgasemissionen um etwa 30 Prozent bis 2030 gegenüber dem Niveau des Unternehmens im Jahr 2020 verpflichtet“, so Outokumpu.

Die Spekulationen und Stresssituationen in der Belegschaft sollten zum jetzigen Zeitpunkt überraschen: Der Konzern machte im ersten Halbjahr einen riesigen Gewinnsprung und sieht sich wirtschaftlich auf einem guten Kurs. Outokumpu veröffentlichte am Donnerstag seine aktuellen Zahlen, wonach das Nettoergebnis für die ersten sechs Monate auf 212 Millionen Euro gegenüber einem Defizit von 15 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2020 gestiegen sei.

„Der Edelstahlmarkt hat sich in mehreren Segmenten von der globalen Covid-19-Pandemie erholt. In diesem starken Marktumfeld haben wir unser bereinigtes Ergebnis vor Abgaben und Steuern im zweiten Quartal auf 223 Millionen Euro gesteigert. Unsere Werke laufen mit einer hohen Auslastung und die Edelstahllieferungen der Gruppe stiegen im Vergleich zum Vorquartal um drei Prozent“, erklärte Präsident und Konzernchef Heikki Malinen gestern. „Ich freue mich sehr, dass wir im ersten Halbjahr dieses Jahres ein bereinigtes Ergebnis von 400 Millionen Euro erreicht haben, das deutlich über dem Vorjahreswert liegt. Alle Geschäftsbereiche haben ihre Leistung gegenüber dem Vorquartal verbessert. Das günstige Marktumfeld unterstützte die Profitabilität des Geschäftsbereichs Europa und das bereinigte Ergebnis erreichte 98 Millionen Euro bei einem Auslieferungswachstum von zwei Prozent“, informierte Malinen.

In der Business Area America habe sich der Aufwärtstrend in einem starken Markt fortgesetzt. „Wir konnten auch die Nachhaltigkeit aller ergriffenen Verbesserungsmaßnahmen, insbesondere bei Kostenstruktur, Geschäftsstrategie und Arbeitsweise, unter Beweis stellen“, so Malinen. In Amerika seien die Edelstahllieferungen im Vergleich zum ersten Quartal um neun Prozent gestiegen, und das bereinigte Ergebnis haben sich auf 65 Millionen Euro vermehrt.