Stadt.Land.Fluss in Krefeld : Start der ersten Raderlebniswoche

Krefeld Am heutigen Sonntag startet die erste Raderlebniswoche, an der sich auch Krefeld beteiligt. Unter dem Motto „Stadt.Land.Fluss“ stehen den Radlern bis zum 15. Oktober insgesamt 94 Routen zur Verfügung.

In der letzten Sommerferienwoche bis Sonntag, 15. August, lässt sich der Niederrhein mit seinen attraktiven Ortschaften, der reizvollen Landschaft und seinen Wasserläufen auf ausgewählten Radtouren entdecken. Die Teilnehmenden der Niederrheinischen Raderlebniswoche können sich auch an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen beteiligen. So sind Gutscheine und ein Fahrrad zu gewinnen. Dazu muss man Schlüsselwörter an der Route notieren und in ein Kontaktformular auf der Internetseite eingeben.

Anders als beim früheren Niederrheinischen Radwandertag gibt es keine festen Start- und Endzeiten, keine Stempelstellen und kein Rahmenprogramm vor Ort. Die Stadt Krefeld beteiligt sich mit fünf Routen an der Raderlebniswoche. Sie sind gemeinsam mit dem ADFC entwickelt worden. Auch für Ortsunkundige ist es leicht, diese Routen nachzufahren, denn sie werden durch den ADFC mit weißen Bodenpfeilen markiert. In diesem Jahr ist auch eine Familienroute mit im Angebot, die auf 13 Kilometern auf Krefelder Stadtgebiet rund um den Stadtwald, Traar, den Egelsberg und die Niepkuhlen führt. Der Krefelder „Infopunkt“, an dem man in alle Krefelder Routen einsteigen kann, liegt an der Heyenbaumstraße, Ecke Hermann-Kresse-Weg. Dort führen alle fünf Krefelder Routen vorbei und verteilen sich von dort aus in die verschiedenen Richtungen.