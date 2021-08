Preisverleihung in Krefeld : Seidenschleife für nachhaltige Mode

Krefeld Der größte Modepreis der Stadt Krefeld geht an Franziska Nuhn. Die Designerin entwirft so genannte Slow Fashion, Kleidung, die jahrelang getragen werden kann. Den zweiten Preis erhielt Pauline Fell.

Die Seidenschleife ist heute etwas anders ausgerichtet, als das noch vor Jahren der Fall war. Die Liste der ehemaligen Gewinner liest sich mit Namen wie Pierre Cardin, Wolfgang Joop oder Karl Lagerfeld wie ein Who is Who der intenationalen Modewelt.

„Ich habe Mode noch über meine Großeltern anders kennengelernt. Wir hatten bestenfalls die Saisons im Frühjahr und Herbst, aber Kleidung wurde insgesamt länger getragen“, erzählt die 23-Jährige, die aus einem Dorf in der Nähe von Worms stammt und in Mannheim studierte. Mode sei für sie die perfekte Verbindung zwischen Handwerk, Kreativität und Femininität. „Ich wollte schon immer etwas machen, bei dem ich handwerklich arbeiten kann. Aber in Schreinerei oder solchen Dingen fehlt mir etwas die feminine Seite, die ich auch sehr mag. Die Mode war da die perfekte Symbiose“, erzählt die überglückliche Siegerin.

Auf den zweiten Platz an diesem Abend kommt Paulina Feil, eine junge Frau, die in ihrer Mode gleichsam ihre Herkunft und Gegenwart verbindet. Die Russlanddeutsche, die an der Wolga geboren wurde, im Jahr 2000 nach Deutschland kam und heute in der Nähe von Leipzig wohnt, verbindet russische und deutsche Elemente. „Ich wollte tragbare Mode schaffen. Mit dem zweiten Platz hätte ich nie gerechnet. Das Feedback der Besucher in meinem Container war aber schon sehr gut. Mein Ziel war einfach, in meiner Mode das zu verbinden, was mich ausmacht: russische und deutsche Elemente“, erzählt die 30-Jährige.