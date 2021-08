Kreisfeuerwehrverband Oberberg : Rader Kinderfeuerwehr bei Malwettbewerb prämiert

Radevormwald Die Jury musste sich unter mehr als 30 Bildern entscheiden, die von den jungen Löschgruppen aus den Kreiskommunen eingereicht worden waren.

Natürlich freute sich Kreisbrandmeister Wilfried Fischer, der in der Radevormwalder Ortschaft Ümminghausen verwurzelt ist, dass auch der Feuerwehr-Nachwuchs aus der Bergstadt unter den Preisträgen war. Er sei dankbar, dass der Kreis mit seiner großen Kinder- und Jugendfeuerwehr dafür sorge, dass die Nachwuchsarbeit für die kommenden Jahre gesichert sei“, betonte Fischer bei der Preisübergabe. die an der Feuerwache in Marienheide stattfand.

Die Jury musste sich unter mehr als 30 Bildern entscheiden, die von den jungen Löschgruppen aus den Kreiskommunen eingereicht worden waren. Neben dem Kreisbrandmeister nahmen Kreisjugendfeuerwehrwart Michael Knabenschuh gemeinsam mit Ricarda Wehling vom Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr die Siegerehrung vor – sie war sozusagen der kreative Kopf hinter dem ganzen Wettbewerb. In der Kategorie der Kinderfeuerwehr holten die jungen „Blauröcke“ aus Marienheide den ersten Preis, gefolgt von Bergneustadt und Rade. In der Kategorie Jugendfeuerwehren ging der erste Preis nach Morsbach, der zweite nach Waldbröl und der dritte nach Wiehl. Neben dem Preisgeld, das in die Kasse der jeweiligen Jugendabteilungen wandert, gab es bei der Preisübergabe auch Geschenktüten, DVDs und Gutscheine – auch das Nessi-Kinderland des „life-ness“ in Radevormwald hatte sich daran beteiligt.