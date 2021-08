Serie an kleinen Bränden in Krefeld : Wieder ein Müllcontainer angezündet

Serie an kleinen Bränden in Krefeld

Krefeld Die Serie mit kleineren Bränden im Stadtgebiet reißt nicht ab. Wieder hat es gebrannt. Diesmal wurde ein Müllcontainer in der Innenstadt angezündet.

Erneut ist in der Nacht zu Sonntag ein Müllcontainer im Bereich Südwall /Südstraße in Brand geraten. Zeugen hatten das Feuer um 00.58 Uhr bemerkten und die Polizei informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Allerdings wurde der Container durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer reiht sich ein in eine Serie kleiner Brände, die derzeit die Krefelder Polizei rund um die Uhr beschäftigt. Angezündet werden Mülltonnen, Papiercontainer, aber auch Gegenstände in Hausfluren. Die Polizei warnt: „Gerade Brände im Bereich von Hauseingängen können schnell außer Kontrolle geraten und dann tödlich enden.“

Vorfälle dieser Art gibt es fast im gesamten Stadtgebiet. So wurden erst vor kurzem in Bockum, Gartenstadt und Uerdingen mehrere Mülltonnen und Unrat neben einem Altglascontainer angezündet. In allen Fällen konnten Passanten und Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Auch Ampeln sind von der Zerstörungswut betroffen. An mehreren Signalanlagen wurden Kabel durchtrennt.