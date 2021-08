Ratinger Hochwasser : SPD: Abgeschaltete Pumpstation sorgt für Ärger

Auch die Reitanlage an der Volkardeyer Straße wurde geflutet. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen „Das Abschalten der Pumpstation hat dazu beigetragen, dass zahlreiche Keller vollgelaufen sind und die Reitsportanlage Volkardey überflutet wurde“, erklärte Elisabeth Müller-Witt (SPD).

Auch der Kreis Mettmann wurde zum Teil schwer von den Wassermassen getroffen. Mancherorts wurde die Lage auch dadurch verschärft, dass bei Pumpen, die eigentlich die Wassermenge steuern sollten, aus Sicherheitsgründen der Strom abgestellt werden musste. Das sei beispielsweise an der Pumpstation am Regenrückhaltebecken Niederbeckweg der Fall gewesen. Wasser sei in das dortige Trafohäuschen eingedrungen, berichtete die Ratinger SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt.