Corona in Krefeld : Inzidenz-Wert rutscht unter die 1000er-Marke

Corona in Krefeld

Krefeld Entgegen dem Landestrend ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld gesunken und liegt seit Sonntag unter der 1000er-Marke. Und auch in dieser Woche ist der Impfbus im Einsatz.

(bk) In Krefeld wurde dem Robert-Koch-Institut an diesem Wochenende kein neuer Todesfall gemeldet. Insgesamt sind inzwischen 45.333 COVID-19 Infektionen erfasst worden, bei 245 Todesfällen an oder mit Corona (Stand: 13.03.2022). Dies entspricht einer Infektionsrate von 19,98 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,54 Prozent.