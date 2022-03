Proteste in Düsseldorf : Demo behindert Verkehr am Kö-Bogel-Tunnel

Demo behindert Verkehr am Kö-Bogel-Tunnel

Proteste in Düsseldorf

Demonstrierende waren am Samtag in Düsseldorf unterwegs. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Etwas mehr als 1000 Teilnehmer zogen am Samstag durch die Stadt. Eine Person warf Steine in Richtung der Demonstrierenden. Auch ein Autokorso war unterwegs.

Am Samstag wurde in Düsseldorf wieder demonstriert. Dabei kam es zu Staus, unter anderem weil der Tunnel am Kö-Bogen zeitweilig gesperrt werden musste.