Ratingen : 104 Covid-Patienten sind im Krankenhaus

154 neue Corona-Fälle für Ratingen meldet das Kreisgesundheitsamt. Kreisweit liegt die Inzidenz an diesem Sonntag bei 1051,2 und ist damit leicht gesunken.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 7806 Infizierte erfasst, 206 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 585 (56 neu infiziert), in Haan 446 (39 neu), in Heiligenhaus 342 (34 neu), in Hilden 831 (108 neu), in Langenfeld 1240 (117 neu), in Mettmann 562 (46 neu), in Monheim 726 (90 neu), in Ratingen 1526 (154 neu), in Velbert 1161 (141 neu) und in Wülfrath 387 (33 neu).