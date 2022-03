Landesweite Razzia : Polizei geht gegen Clan-Kriminalität vor – sechs Festnahmen

Krefeld Die Krefelder Aktionen waren Teil einer landesweiten Razzia, bei der rund 1500 Polizisten im Einsatz waren. Es wurden 159 Immobilien durchsucht.

(bk) Zum ersten Mal haben Polizisten im ganzen Land 24 Stunden lang die Machenschaften polizeibekannter Clans unter die Lupe genommen. Auch Krefelder Beamte beteiligten sich am „Aktionstag gegen Clan-Kriminalität“ und durchsuchten gemeinsam mit dem Zoll, dem Kommunalen Ordnungsdienst, dem Ausländeramt und dem Gewerbeamt Shisha-Bars, Barbershops, Wettbüros, Gaststätten und Wohnungen. Es ging dabei vor allem um illegales Glücksspiel und Wohnungsprostitution. Gleichzeitig fanden an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet Verkehrskontrollen statt.

Die Bilanz des so genannten „Clan-Marathons“, an dem Landesinnenminister Herbert Reul in Essen teilnahm, in Krefeld: Die Beamten nahmen sechs Personen fest, eine wurde in Gewahrsam genommen. Sie schrieben 13 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, fünf Strafanzeigen und erteilten 16 Verwarnungsgelder. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte zwei Pokertische, Drogen, Bargeld und Tabak.