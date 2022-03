An der Kreuzung Hülser Straße in Krefeld : Schwerer Unfall auf dem Oranierring

An der Kreuzung Hülser Straße in Krefeld

Krefeld Bei dem Unfall an der Ecke Hülser Straße/ Oranierring wurden mehrere Personen verletzt. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

(bk) Zu einem schweren Unfall ist es am frühen gestrigen Sonntagnachmittag gekommen. Auf der Kreuzung Hülser Straße/ Oranierring kollidierten zwei Fahrzeuge so heftig, dass ein Wagen am Ende mit voller Wucht gegen einen Mast stieß. Die Polizei geht zum aktuellen Zeitpunkt von mehreren Verletzten aus.