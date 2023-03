Zufahrt zum Stadtbad-Gelände Nach Statik-Drama: Häuser an der Gerberstraße werden abgerissen

An diesen Befürchtungen hat sich für die Nachbarn nichts geändert. „Wenn die Stahlträger in der Wand befestigt werden, platzt die Wand auseinander“, sagte Michael Schreiber, Besitzer des Nachbarhauses, am Freitag auf Anfrage. Er habe auch zu bedenken gegeben, dass an der fraglichen Seite in seinem Haus die Bäder sind, in denen dann Kacheln abplatzen könnten. Die Stadt habe ihm zugesagt, Schäden, die durch die Statikarbeiten entstehen, zu ersetzen.