Brückenneubau Hoffnung auf Erhalt der historischen Rheinbrücke Krefeld-Uerdingen

Nicht zukunftsfähig sei sie mit Blick auf den Verkehr. Zurzeit fahren täglich 22.000 Fahrzeuge über die Brücke, im Jahr 2030 werden es nach Expertenschätzungen 35.000 Fahrzeuge sein. Klar ist nach gründlichen statischen Untersuchungen und Materialprüfungen an Stahlproben der Brücke: Diese Last wird die Brücke definitiv nicht aushalten. Auch eine Ertüchtigung ist Huth zufolge weder technisch noch wirtschaftlich möglich. Huth betonte, das jetzt eine Serie von Gesprächen mit Vertretern der Städte Krefeld und Duisburg, dem Denkmalschutz und anderen Beteiligten starten. „Wir wollen alle mitnehmen und transparent vorgehen“, betonte Huth. Schon aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sei es nicht möglich, „mal eben mit dem Bagger vorbeizukommen“ und die Brücke abzureißen, sagte Huth auch. Dies gilt umso mehr, da die denkmalgeschützte Brücke einmalig in Deutschland ist. Der mittlere Brückenteil sei eine „Zügelgurtbrücke“ – die Uerdinger Brücke ist mit dieser Technik die einzige in Deutschland. Die Brücke war 1987 wegen der „baukünstlerischen Auffassung der angestrebten Harmonie zwischen Natur und Technik" unter Denkmalschutz gestellt worden. Baustart für eine neue Brücke könnte 2030 sein, die Bauzeit betrage im Schnitt rund zwei Jahre.