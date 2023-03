Sie sorgen in Krefelds Wald für Ordnung Ehrenamtler wachen seit 40 Jahren über die Natur

(jeku) Seit 40 Jahren unterstützt die Naturschutzwacht die Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde in Krefeld. Die ehemalige Landschaftswacht wurde am 15. Februar 1983 mit zehn ehrenamtlichen Mitgliedern eingerichtet. Mittlerweile betreuen zwölf Naturschutzwächter neun Dienstbezirke. In der Sitzung des Naturschutzbeirats am 23. März wurden die Naturschutzwächter für weitere fünf Jahre offiziell in ihr Ehrenamt bestellt.