Ausstellung zum Krefelder Stadtjubiläum Kunst und Design aus Krefeld im Museum

Das Stadtjubiläum sei eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wie lebendig die Kunst- und Design-Szene in Krefeld ist, so Baudin. Das Ziel der Ausstellung bestehe darin, Krefeld zu feiern und auch Menschen von außerhalb auf die kreative Szene in der Stadt aufmerksam zu machen. Neben Baudin und Krajewski waren auch Magdalena Holzhey, Thomas Janzen und Sylvia Martin am Krefeld-Projekt beteiligt. „Es war ein kollektiver Kraftakt, der in ein Feuerwerk mündet“, sagt die Direktorin.