Öffnungszeiten in Krefeld Museen, Bäcker, Bäder: Das hat Weihnachten geöffnet

Museen Das Museum Burg Linn bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen. Gleiches gilt für die Kunstmuseen Krefeld, das Kaiser-Wilhelm-Museum und die Museen Haus Lange Haus Esters. Auch am 31. Dezember sind diese geschlossen. Die Krefelder Kunstmuseen sind dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, sowie an Neujahr geöffnet. Das Deutsche Textilmuseum in Linn bleibt sowohl an Heilig Abend wie am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am Zweiten Weihnachtstag ist das Haus für Besucher geöffnet. Übrigens: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben in den Krefelder Museen freien Eintritt.