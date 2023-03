Sieben Krefelder im Landeswettbewerb Krefeld erfolgreich wie nie bei Jugend forscht

Der Erfolg der Krefelder Jugendlichen bei Jugend forscht sei „ein Zeichen der guten MINT-Arbeit an den Schulen“ und auf engagierte Betreuungslehrkäfte zurückzuführen. Auch speziell mit seiner Schule, dem „Moltke“, ist Zöllner zufrieden: „Das Moltke startete mit insgesamt sechs Projekten und drei Schülerinnen und drei Schülern beim Regionalwettbewerb Niederrhein und Paderborn bei Jugend forscht und Schüler experimentieren. Dabei erreichten zwei Projekte den Regionalsieg in Physik und einen dritten Preis in Chemie. Eine geniale Ausbeute“, so Zöllner. „Die zwei Physikprojekte stehen jetzt beim Landeswettbewerb leider in direkter Konkurrenz. Die Siege sind aber Lohn konsequenter MINT-Arbeit und -Förderung am Moltke und einer guten Ausstattung der Physiksammlung. An dieser Stelle einen großen Dank an den Förderverein der Schule. Die Regionalsiege sollten ein Ansporn sein, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gleichzeitig noch mehr Jugendliche für diesen sehr anspruchsvollen Wettbewerb zu begeistern.“