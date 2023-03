3. Handball-Liga HSG-Trio vor der brisanten Rückkehr nach Schalksmühle

Was auf die HSG am Samstag zukommt, weiß Trainer Schmetz als Ex-Coach der Dragons genau: „Auch wenn das Team sich im Vergleich zur letzten Saison verändert hat, halte ich Schalksmühle für brandgefährlich. Es ist für sie das letzte Heimspiel der Saison und sie wollen sich sicherlich mit einem Erfolgserlebnis von den heimischen Fans verabschieden. Uns hierbei den ersten Matchball zu versauen, steht zudem sicherlich hoch auf der Agenda.“ Die Partybremser im Team der Dragons sind bestens bekannt, dadurch aber nicht weniger gefährlich. „Brian Gipperich sticht durch seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins heraus und ist auch stabil in der Defensive. Gleiches gilt offensiv auch für Jan Koenig, der durch seine Schlagwürfe jeden Torhüter in der 3. Liga vor große Herausforderungen stellt. Da müssen wir konsequent und wach sein“, sagt der Coach. Erfolgreichster Torschütze der Dragons ist Linksaußen Tobias Schetters.