Campus Leverkusen Lüftungsanlage defekt – Studenten müssen Labore räumen

Am Campus Leverkusen der TH Köln in der Bahnstadt Opladen wurde ein Defekt an einer Lüftungsanlage festgestellt. Das habe zur Folge, dass die Laborbereiche derzeit nicht genutzt werden könnten, teilt die Hochschule am Mittwoch mit. Der Lehrbetrieb sei „in hohem Maße beeinträchtigt“ und habe insbesondere für Studierenden große Auswirkungen, die zurzeit ihre Abschlussarbeiten schreiben. „Wann ein normaler Betrieb wieder möglich sein wird, ist nicht absehbar“, heißt es in der Pressemitteilung der TH Köln weiter. Über genaue Hintergründe soll am Donnerstag informiert werden.