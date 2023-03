Rhein Ruhr Bahn setzt Busse ein Auch Niersexpress ist vom Bahnstreik betroffen

Auch der Niersexpress ist vom bundesweiten Bahnstreik am Montag betroffen. Um möglichen Ausfällen entgegenzuwirken, setzt die Rhein Ruhr Bahn einen Busnotbetrieb ein. Wer von Düsseldorf aus mit dem Zug in Richtung Kleve möchte, hat aber keine Chance. In der Landeshauptstadt sowie in Meerbusch-Osterath und Krefeld-Oppum halten die Busse nicht.