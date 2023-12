MILLINGEN Hauptstraße ab Samstag wieder frei

Die Hauptstraße in Millingen wird voraussichtlich ab Samstag wieder befahrbar sein. Nach Angaben der Stadt Rees wurde am Donnerstag die Tragschicht und Binderschicht aus Asphalt eingebaut. Am Freitag wurden wegen der fehlenden Asphaltdecke noch Übergänge mit Kaltasphalt hergestellt und die Gehwege wieder freigeräumt, sodass spätestens ab Samstag die Zufahrten zu den Häusern wieder frei und die Gehwege nutzbar sind. Aufgrund der fehlenden Asphaltdecke und der damit verbundenen Kante von vier Zentimetern zu der rechts und links vorhandenen Decke wird die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert. Die Zufahrt von der Hauptstraße zur Kirchstraße ist noch nicht möglich, hier verbleibt die Sperrung noch.