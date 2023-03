Krefelder Konzern in der Krise Drastische Sparschritte bei den Edelstahlwerken

Den Deutschen Edelstahlwerken (DEW) fehlt es an Profitabilität. Das auch in Krefeld vertretene Traditionsunternehmen hängt schon seit längerem am Tropf der Muttergesellschaft Swiss Steel AG aus der Schweiz. Die ist offenbar nicht länger bereit, in dem aktuellen Umfang finanziell zu unterstützen. Gestern wurden die Belegschaften an den Deutschen Standorten in einer Betriebsversammlung über das Projekt „Zukunft DEW 2025“ informiert. Für dieses Ziel seien bereits tiefgreifende Vorleistungen auch der 650 Mitarbeiter in Krefeld erbracht worden: Personalabbau, Lohnverzicht, Freistellung der Leiharbeiter und einiges mehr inbegriffen. „Das hilft uns für die nächsten zwei Jahre und verschafft uns Luft“, sagte vor genau zwei Jahren DEW-Geschäftsführer Jürgen Alex. Doch es kam anders als damals vorausgesagt.