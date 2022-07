Auszeichnung für „Mama Africa“ : Friederike Heidenhof erhält das Bundesverdienstkreuz

Krefeld Die Krefelderin mit dem Spitznamen „Mama Africa aus Germany“ wurde für ihren langjährigen Einsatz für Entwicklungsarbeit in Afrika geehrt.

(RP) Im tansanischen Großraum Arusha, so trägt Oberbürgermeister Frank Meyer im Rahmen der Ehrung vor, wird sie „Mama Africa aus Germany“ genannt, denn Friederike Heidenhof ist zwar in Krefeld zuhause, ihr Herz aber schlägt für Afrika. Hier leistet sie seit fast 20 Jahren ehrenamtliche Entwicklungshilfe und hat mit ihrem Verein „Partnerschaft für Afrika“ alleine seit 2005 annähernd vier Millionen Euro an Spenden eingeworben. Für ihr Engagement hat Bundespräsident FrankWalter Steinmeier der Krefelderin das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bunderepublik Deutschland verliehen. Die Auszeichnung überreichte Oberbürgermeister Frank Meyer nun in einer Feierstunde im Rathaus.

Friederike Heidenhof wurde 1965 in Uerdingen geboren, wuchs in Bockum auf und absolvierte ihr Abitur am Ricarda-Huch-Gymnasium. Anschließend studierte sie Agrarwissenschaft und ging für ihren damaligen Arbeitgeber im Jahr 2000 nach Südafrika. Zu dieser Zeit wurde sie zum ersten Mal mit den Lebensverhältnissen der einheimischen Bevölkerung konfrontiert. Vor allem die prekären Umstände, unter denen die Waisen- und Straßenkinder in den Slums in den Großstädten leben mussten, berührten sie nachhaltig. Seit 2005 war sie jährlich für mehrere Monate in Südafrika, Tansania und Madagaskar ehrenamtlich tätig. Sie recherchierte vor Ort nach effektiven Entwicklungsmöglichkeiten zur Vermittlung von Bildung und begann, zusammen mit lokalen Partnern, Strukturen für Selbsthilfeprogramme aufzubauen.