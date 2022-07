2.200 Quadratmeter großer Außenbereich : Neue Kita an der Randstraße in Benrad

Die neue Kita an der Randstraße wird baugleich mit den bereits fertiggestellten Kitas an der Cäcilienstraße (auf dem Foto zu sehen) und am Appellweg sein. Foto: Stadt Krefeld/Andeas Bischof

Krefeld Baugleiche Kitas gibt es bereits am Appellweg und auf der Cäcilienstraße. 8,1 Millionen Euro kostet der Bau. Die Fertigstellung ist für Juni 2023 geplant.

An der Randstraße in Benrad entsteht neben der Sportanlage eine neue Kindertageseinrichtung mit insgesamt 100 Plätzen. Nachdem im Januar 2022 das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) mit dem Bau begonnen hat, sollen in den Sommerferien alle Gebäudeteile in ihrer Grundkonstruktion fertig montiert und die Fassade verputzt werden. Auch die Dachdeckerarbeiten werden in den nächsten Wochen nahezu abgeschlossen sein. Baugleiche Kitas wurde bereits am Appellweg im Nordbezirk und an der Cäcilienstraße in Hüls eröffnet.