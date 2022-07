Bilanz der Gewekschaft NGG : Jeder Krefelder nascht 100 Tafeln Schokolade im Jahr

Krefeld Der 7. Juli ist der Internationale Tag der Schokolade. Die Krefelderinnen und Krefelder lieben die Süßigkeit heiß und innig: Jedes Jahr werden 2100 Tonnen verzehrt. Worauf man achten soll.

(ped) Die große Trude Herr war keine Krefelderin. Das widerspricht schon der Statistik. Die Kölner Schauspielerin steht 21 Jahre nach ihrem Tod immer noch für zwei musikalische Bekenntnisse: „Niemals geht man so ganz“ und „Ich will keine Schokolade“. In Krefeld aber ist der Appetit auf Süßes enorm. Zum Internationalen Tag der Schokolade am Donnerstag, 7. Juli, hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) eine Schoko-Bilanz herausgegeben: Danach verputzt jeder Krefelder fast 100 Tafeln pro Jahr.