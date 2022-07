Krefelder Ferienangebot : In der Ferienstadt „Crefeldia“ Demokratie lernen

Oberbürgermeister besucht die Ferienstadt Crefeldia Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Kinder zwischen acht und 14 Jahren können im Freizeitzentrum Süd in den ersten beiden Ferienwochen ihre eigene Stadt gestalten und Politik machen.

(bk) Die Sommerferien sind in vollem Gange, und wer nicht in den Urlaub gefahren ist, der freut sich über die vielfältigen Angebote, die von den Jugendeinrichtungen der Stadt angeboten werden. Eine komplette Ferienstadt gibt es am Freizeitzentrum Süd. Dort war jetzt Oberbürgermeister Frank Meyer zu Besuch.

Ein ohrenbetäubendes „Jaaa!“ schallt Krefelds Oberhaupt entgegen als Antwort auf die Frage, ob es den Kindern und Jugendlichen in der Ferienstadt „Crefeldia“ gut gefalle. Dann blicken ihn rund 45 Mädchen und Jungen erwartungsvoll an. Denn Meyer wird nun bekannt geben, wer die Bürgermeister-Wahl in der Ferienstadt gewonnen hat.

Gemeinsam führen die städtischen Jugendeinrichtungen Freizeitzentrum Süd, Stahlnetz und Offene Tür Herbertzstraße in Kooperation mit Mobifant auf dem Gelände des Freizeitzentrums die Ferienstadt durch. Kinder von acht bis 14 Jahren schlüpfen in die Rolle eines Bürgers und haben die Möglichkeit, ihre eigene Stadt zu gestalten.

Und eine moderne Stadt soll natürlich von einem Stadtoberhaupt geleitet werden. Um die Wahl für die Kinder möglichst transparent und realistisch zu gestalten, nimmt an diesem Tag Oberbürgermeister Meyer an der Vollversammlung zur Bürgermeisterwahl teil. Insgesamt zehn Jungen und Mädchen stehen auf der Liste mit den Kandidaten.

Die Wahlbeteiligung liegt bei stolzen 88 Prozent. Dann verkündet Meyer, dass Aisha die meisten Stimmen für sich gewonnen hat. Die neue Bürgermeisterin wird mit tosendem Beifall im Amt begrüßt. Ihre Stellvertreterin heißt Dyaa. Die beiden Mädchen hatten in ihren Wahlprogrammen unter anderem eine gerechtere Bezahlung, aber auch Donuts für alle an jedem zweiten Tag versprochen.

„In der Ferienstadt werden in spielerischer Form gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Aspekte aufgenommen“, erklärt Anne Caniels, verantwortliche Organisation in der Abteilung Jugend. „Die Kinder sollen selbst gestalten, wie ihre Stadt auszusehen hat. Dabei erleben sie, was für eine funktionierende Stadt alles benötigt wird, wie sie selbst ihr Leben in der Stadt zufriedenstellend führen wollen und wie sich das Zusammenleben mit den ‚Mitbürgern‘ gestaltet.“

Bürger Crefeldias führen den Oberbürgermeister anschließend durch „ihre“ Stadt. „Vor den Toren“ befindet sich ein großer Werkstattwagen der Spielaktion Mobifant und gleich nebenan ein Rettungsfahrzeug des DRK, in dem (Handwerks)-Verletzungen versorgt werden können. In die Stadt selbst gelangt man nicht ohne Anmeldung beim „Bürgerservice“ im Eingangsbereich. Hier erhalten die Kinder an jedem Morgen ihren Bürgerausweis und sind damit mit allen Bürgerrechten ausgestattet. In „Crefeldia“ können sich alle einen Job suchen. Dieser wird in verschiedenen Werkstätten und Arbeitsorten vergeben. Die Betriebe zahlen den Lohn je Stunde abzüglich Steuern aus.

Im Raum hinter dem Bürgerservice beschäftigen sich aktuell die „Stadtplaner“ an einer „Smart ideas“-Laptop-Station mit der Neugestaltung der Kölner Straße. In weiteren Werkstätten im Inneren und im Garten der Einrichtung stellen die Jungen und Mädchen zum Beispiel Schmuckstücke oder Samenbomben her, um damit unter anderem am Markttag Geld zu erwirtschaften, das als „CReuros“ in bunten Scheinen im Einsatz ist.

Oberbürgermeister Frank Meyer tätigt bei seinem Stadtrundgang eine Einzahlung in der stadteigenen Bank und zeigt sich beeindruckt beim Besuch der Pressestelle. Die täglich erscheinende Zeitung mit den neuesten Informationen zum Stadtgeschehen will er sich gerne im Anschluss an die Ferienmaßnahme ansehen.

An diesem Tag erlebt man in der Ferienstadt sogar Bürger, die für demokratische Rechte auf die Straße gehen: Eine kleine Schar von ihnen bewegt sich laut rufend mit Schildern „Die Presse dient der Wahrheit“ durch das Freizeitzentrum. „Der Eifer der Kinder und Jugendlichen ist ungebrochen“, freut sich Anne Caniels.

Beim Verlassen der Ferienstadt kann Oberbürgermeister Meyer deshalb auch schon die erste Crefeldia-Stadtratssitzung unter dem Vorsitz der neuen Bürgermeisterin auf dem Außengelände der Einrichtung beobachten.