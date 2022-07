Vorfall in Krefeld : Raubüberfall in der Tiefgarage

Die Polizei sucht nun Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld (jon) Zeugen haben am Freitag die Flucht eines Räubers verhindert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Niederstraße. Bevor das Tor hinter ihr schloss, betrat ein unbekannter Mann die Tiefgarage und näherte sich dem Auto.

