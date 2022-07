Neue Wege : SV Bayer 08 wirbt per Video Wasserball-Nachwuchs

Nachwuchswerbung und - schulung per Video. Foto: svb

Krefeld Wenn es nicht läuft, muss man sich etwas Neues einfallen lassen. So ergeht es nicht nur den Trainern, sondern auch den Vereinsfunktionären. Der SV Bayer Uerdingen 08 beschreitet neue Wege.

Der SV Bayer Uerdingen 08 war einst deutschlandweit die Nummer eins in der Nachwuchsarbeit im Wasserball. Nachdem man – vor allem im männlichen Bereich – Probleme beim Generieren von Nachwuchs hatte, begann der Verein, die Jugend neu zu strukturieren. Zudem hat der SV Bayer nun auch ein Video für Mitgliederwerbung für den männlichen und weiblichen Jugendbereich gedreht. Dieser soll in der eigenen Halle, aber vor allem auch in den sozialen Medien neue Spielerinnen und Spieler anlocken.

Oliver Greck, ehemaliger Torhüter des SV Bayer Uerdingen 08, hat nach seiner aktiven Karriere mit der Jugendarbeit im Verein begonnen. „Wir haben zu lange nur auf die Weiterentwicklung der Top-Nachwuchsspieler Wert gelegt und den Breitensport vernachlässigt“, sagt Greck. Durch die Neustrukturierung habe man inzwischen wieder rund 60 Mädchen und Jungen.

Für eine Werbemaßnahme mit einem Video, der Wasserball in all seinen Facetten zeigt, wurde Tilmann Kamper gewonnen. Zu den Kunden des Selbstständigen im Bereich Videoproduktion zählen „Fortuna Düsseldorf“, die „Kelly Family“ und „Das Bundesland Sachsen“. „Wir wollten ein Video haben, das Wasserball mit seiner gesamten Faszination zeigt. Vom Schwimmen, über den Kampf und Fight im Spiel, aber auch Technik und Taktik. Zudem natürlich auch, dass man mit seinen Freundinnen und Freunden diesen Sport betreibt“, erläutert Greck.

Der Kostenfaktor für den Einstieg beim Wasserball ist recht gering, man benötigt lediglich eine gute schwimmerische Ausbildung und natürlich einen Badeanzug oder eine Badehose. Den ehemaligen Bundesliga-Keeper Oliver Greck fasziniert an diesem Sport besonders eines: „Mit ehrlicher, harter Arbeit und Fleiß kann man sich bis in die Bundesliga hochspielen.“ Für den SV Bayer Uerdingen 08 sind vor allem die Youngsters wie Cesare Karl Mancini und Nationalspielerin Sinia Plotz wichtige Werbeträger. Deshalb hat das Duo auch in dem Video eine zentrale Rolle eingenommen.