Schenkung : Deutsches Textilmuseum inventarisiert sein 29.000. Objekt

Krefeld Die japanische Künstlerin Kakuko Ishii schenkt für die Sammlung eines ihrer Werke.

Kakuko Ishii setzt sich in ihren Arbeiten mit der historischen Knottechnik (Miuhiki) und mit traditionellem japanischen Material wie Kordeln aus Japanpapier auseinander. Technik und Material werden bei zeremoniellen Anlässen verwendet. „Sie nutzt beides um aufzuzeigen, dass die Wiederholung immer gleicher Handgriffe einer einfachen Arbeit die Essenz der Dinge vor Augen führt“, so die Museumsleiterin. Kakuko Ishii hat ihre Objekte weltweit in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, auch mehrfach in Krefeld. Sie beteiligte sich an allen Asia-Europe-Ausstellungen und reiste immer auch zu den Eröffnungsfeierlichkeiten extra aus Japan nach Krefeld. Die Schau stellt alle zwei Jahre neue Tendenzen der Textilkunst, der „Fiber Art“, aus Asien und Europa vor. „Als Geste ihres Dankes hat sie dem Deutschen Textilmuseum das Objekt „Japanese Paper strings – Musubu – W+“ (2018) nach der letzten Ausstellung geschenkt“, sagt Schieck.