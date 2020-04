Theater Krefeld : Theaterleute halten Telefonsprechstunde

Eva Ziegelhöfer ist heute am Telefon erreichbar. Foto: Jürgen Körting

Krefeld Den Anfang machte der Operndirektor. Am Mittwoch beantwortet Eve Ziegelhöfer Publikumsfragen.

Das Publikum hat selten ein Gesicht. Es sitzt im Dunkeln, sendet Wellen der Zustimmung oder Ablehnung und hört denen zu, die im Licht auf der Bühne agieren. So ist der Normalfall. Doch in diesen Tagen verkehrt sich die Welt. Jetzt sind die Theaterleute diejenigen, die zuhören, das Publikum bekommt eine Stimme – per Telefon. Zweimal pro Woche gibt es einen heißen Draht zu einem Theatermenschen.

Für den Auftakt war Operndirektor Andreas Wendholz zuständig. Der sitzt in diesen Wochen wie Millionen anderer meist zu Hause am Computer und am Telefon. Denn für die Theaterleitung ist es die heiße Phase. Mit Hochdruck bereiten sie die kommende Spielzeit vor. Ihn beschäftigt die Frage: „Was kann wie unter welchen Voraussetzungen gespielt werden?“ Trotz aller Ungewissheit ist jetzt die Zeit, um Regieteams und Gastsolisten zu verpflichten.

Mit der Geisterpremiere von „Rusalka“ haben die Vereinigten Bühnen Theatergeschichte geschrieben. Aber wann es eine Aufführung vor großem Live-Publikum in Krefeld geben wird, ist derzeit nicht absehbar. „Wir können mit dem Spielplan nicht da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, sagt Wendholz. Denn für die kommende Spielzeit ist die Oper im Gladbacher Haus vorgesehen.

Auch über das Schicksal von „Wilhelm Tell“ _ geplante werden zunächst Merkel und Laschet entscheiden.„Um unsere Rusalka-Produktion tut es mir sehr leid, dass sie in Krefeld so gar keine Bühnenwirkung entfalten kann. Doch ich denke wir müssen einen Weg finden, dem Krefelder Publikum diese interessante Inszenierung von Ansgar Weigner in „besseren Zeiten“ zu präsentieren“, sagt Wendholz. Die Entschleunigung dieser Wochen nutzt er zum Lesen. „sogar Krimis“.